Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 24 saat esasına göre vatandaşların hizmetinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezinde alınan tedbirleri bir kez daha gözden geçiren Vali İlhami Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ulviye Gacal' dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli ile de bir süre görüşüp, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali İlhami Aktaş, hayırlı ramazanlar temennisinde bulunup, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali İlhami Aktaş'ın 112 Acil Çağrı Merkezi incelemesine Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ulviye Gacal eşlik etti. - ÇANAKKALE