Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler - Haberler

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Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğa tutkunları Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğa tutkunları Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.

1998'den bu yana Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi olan Bodrum Doğa Sporları Kulübü (BODOSK) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında bir tarihi Leleg Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

6 kişinin katıldığı yürüyüş, 19 Mart günü Etrim Köyü'nden başladı. Leleg Yolu'nun tanıtımına katkı sağlamanın da hedeflendiği yürüyüş, Etrim, Theangela Dağı, Kaplan Dağı, Alazeytin Kocadağ, Kışladağı, Devegüreşi Alanı, Yokuşbaşı, Pedasa, Çukursarnıç, Girelbelen, Dağbelen, Dereköy, İslamhaneleri ve Turgutreis rotalarında yapıldı.

6 doğa tutkunu, 26 saat süren yürüyüşü bugün Turgutreis'te Amiral Turgut Reis Anıtı önünde tamamladı. - MUĞLA

Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler

Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler

Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler

Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler

Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler

Çanakkale Şehitleri anısına 88 kilometre yürüdüler

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Çanakkale, Bodrum, Muğla, Yerel, Haberler

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