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Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde 'Salı Sohbetleri' Başladı

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde 'Salı Sohbetleri' Başladı
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı Araştırma Merkezi'nde düzenlenen 'Salı Sohbetleri' programları, ÇOMÜ'den Doç. Dr. Oğuz Diker'in sunumuyla yeniden başladı. Programlar her salı günü farklı konularla devam edecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde her salı günü gerçekleştirilen "Salı Sohbetleri" programları, yazın sona ermesiyle yeniden başladı.

Sezonun ilk programı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Doç. Dr. Oğuz Diker'in "Kültürel Miras Bağlamında Savaş Alanları Turizmi" sunumuyla başladı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen programa turizm ve akademik camiadan birçok isim katıldı.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde her salı farklı konularla, alanında uzman isimlerle "Salı Sohbetleri" programı devam edecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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