Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde 'Salı Sohbetleri' Başladı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde her salı günü gerçekleştirilen "Salı Sohbetleri" programları, yazın sona ermesiyle yeniden başladı.

Sezonun ilk programı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Doç. Dr. Oğuz Diker'in "Kültürel Miras Bağlamında Savaş Alanları Turizmi" sunumuyla başladı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen programa turizm ve akademik camiadan birçok isim katıldı.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde her salı farklı konularla, alanında uzman isimlerle "Salı Sohbetleri" programı devam edecek. - ÇANAKKALE