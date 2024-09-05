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Çanakkale Savaşları Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciye Ödül Verildi

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Çıldır Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Çanakkale Savaşları ile ilgili düzenlenen 'Resim, Şiir Kompozisyon' yarışmasında dereceye giren Tamay Uzunkaya'ya ödülünü makamında takdim etti. Uzunkaya, ödül olarak 'Çanakkale Savaşları Antolojisi' kitabını aldı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün Çanakkale Savaşları ile ilgili düzenlediği "Resim, Şiir Kompozisyon" yarışmalarında dereceye giren öğrenciye hediyesi verildi.

Çıldır Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ilçede dereceye giren Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Tamay Uzunkayaya yarışmada kazandığı ödülü makam odasında verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür Yıldız; "Çanakkale Savaşları ile ilgili düzenlenen resim ve Şiir Kompozisyon yarışmasında dereceye giren Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulundan öğrencimiz Tamay UZUNKAYA'ya Çanakkale Savaşları ile ilgili eserlerden oluşan ve bakanlığımız tarafından kendisine gönderilen "Çanakkale Savaşları Antolojisi" kitabı takdim ettik. Öğrencimizi tebrik eder, emeği geçen idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Yerel

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