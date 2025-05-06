Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 2025 Orman Yangın Sezonuna Hazır

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı orman yangın sezonuna yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Müdürlüğün Yangın Koordinasyon Merkezi'nde, işletme müdür yardımcılarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni sezonun Yangın Eylem Planı masaya yatırıldı.

Toplantıya ilişkin Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 Yılı Orman Yangın Sezonu hazırlıkları tamamlanarak, yangın eylem planlarımızın son şekli verilmiş olup, Çanakkale'mizin tüm ilçe ve sorumluluk bölgelerinin yangın unsurları isim isim, yer yer gözden geçirilerek yangın sezonuna hazırlıklar tamamlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE