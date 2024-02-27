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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale AFAD Deprem Acil Durum Yerel Dünya Güncel Haberler

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