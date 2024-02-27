Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. - ANKARA