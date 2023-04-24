Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. Yılında Şehitler Abidesi'nde Anma Töreni Düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yıl dönümü dolayısıyla bugün Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Anma törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali İlhami Aktaş, 1'nci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Can Polat, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Patrick Sanders, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh ve çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçisi katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ile devam etti. Tören, geçit töreninin ardından şehitlik defterinin imzalanması ve şehitliklere karanfil bırakılması ile son buldu.