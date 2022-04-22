Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü tören provası yapıldı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma törenlerinin provası gerçekleştirildi.

24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde bugün Şehitler Abidesi'nde prova gerçekleştirildi.

Tören provasına Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve askeri erkan katıldı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan prova çelenk sunumu ve tören geçişi ile son buldu.

Yapılan son hazırlıklarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü Anma Törenlerinin hazırlık aşamasındayız. Pandemi süreci yavaş yavaş sona ermeye başladı ve normalleşmeyle beraber Tarihi Alan'da hareketlilik yoğun bir şekilde başlamış oldu. Hem törenlerimizi icra ediyoruz hem de gelen ziyaretçilerimizi burada misafir ediyoruz. Çünkü, Çanakkale'ye yoğun bir ilgi ve talep var. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'deki o büyük destanı, 107 yıl önce burada yapılmış olan büyük mücadeleyi her daim canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 24 Nisan'da Çanakkale Kara Muharebelerinin 107. yıl dönümünün törenleri olacak. Yine devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz hep beraber burada o büyük kahramanlığı anmış olacağız. 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde Tarihi Alan Başkanlığı olarak törenlerimizi icra edeceğiz, hemen akabinde İngiliz ve Fransızlar kendi törenlerini yapacaklar. 25 Nisan sabahı Anzak Koyu'nda Şafak Ayini olacak ve arkadan Avusturyalılar ve Yeni Zelandalılar kendi mezarlıklarında törenlerini icra edecekler. 57. Alay'da yine yürüyüş olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın programı olacak. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce gencimiz 57. Alaya atasının izinde yürüyüş gerçekleştirmiş olacak" diye konuştu. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel