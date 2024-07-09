Üye Girişi
Haberler

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere İyi Tarım Eğitimi Veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal alanda İyi Tarım Uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere eğitim vermeye devam ediyor. İyi Tarım Uygulaması, çevre, insan ve hayvan sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemlerini teşvik ederek, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve ürün güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal alanda İyi Tarım Uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere eğitim vermeye devam ediyor.

İyi Tarım Uygulaması, çevre, insan ve hayvan sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemlerini teşvik ederek, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve ürün güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Son yıllarda kimyasal madde kullanımının artmasıyla birlikte gıda güvenliği endişeleri arttırdı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, İyi Tarım Uygulaması ile üreticilere daha sağlıklı ve güvenilir gıda üretimini öğretmeyi ve tüketicilere güvenli gıda sunmayı amaçlıyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ezine ilçesinde gerçekleştirdikleri eğitimlerle üreticilere İyi Tarım Uygulaması prensiplerini öğretiyor. Eğitimler kapsamında iş güvenliği, ilk yardım ve bitki koruma ürünleri uygulama belgesi konularında da bilgilendirme yapıldı.

Bu eğitimlerle birlikte, Çanakkale'de tarımsal üretimin kalitesini artırmak ve çevre dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak hedefleniyor.

2024 yılı içerisinde 175 üretici 10 farklı tür ürün ile toplam 13.301 da alanda bitkisel üretim yapıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title