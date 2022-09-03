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Çanakkale haberi: Çanakkale'de "Issız Cuma" hayrı yapıldı

Yerel Haberler

Çanakkale haberi: Çanakkale'de 'Issız Cuma' hayrı yapıldı

Çanakkale haberi... Çanakkale'de, bu sene 18'incisi düzenlenen "Issız Cuma" hayrı yapıldı.

Çanakkale'de, bu sene 18'incisi düzenlenen "Issız Cuma" hayrı yapıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyü ile Çakıroba köyleri arasında bulunan tarihi Issız Cuma Camii'nde, Kale Grubu tarafından bu yıl 18' incisi yapılan "Issız Cuma" hayrı gerçekleşti. Camide okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif ile başlayan hayır, cuma namazının kılınmasıyla devam etti. Mevlidi Şerif'e Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Musa Akman, Yenice İlçe Müftüsü Metin Güvenir ve vatandaşlar katıldı. Cemaate cuma namazını müteakip yemek ikram edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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