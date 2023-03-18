- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı çelenk sunumu ile başladı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı kutlamaları başladı 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa...

- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı çelenk sunumu ile başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı kutlamaları başladı

ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sevil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yabancı temsilciler de zafer kutlamasında

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine Yeni Zellanda Maslahat Güzarı Nicelo Slight, Avustralya Askeri Ataşesi Albay Capt. Ben Esler, İngiltere Askeri Ataşesi Albay James Heardman ve temsilciler katıldı. Anıta ilk olanak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu.

Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'nda bulunan 'TCG Salihreis' zırhlısından 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Altın madalya bayrakla göndere çekildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı'na bıraktı.