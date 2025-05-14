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Çanakkale'den aldığı şehitlik toprağını Samsun'a ulaştırmak için pedal çeviriyor: 900 kilometreyi geride bıraktı

Çanakkale'den aldığı şehitlik toprağını Samsun'a ulaştırmak için pedal çeviriyor: 900 kilometreyi geride bıraktı
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Çanakkale'den bisikletle hareket eden Murat Tecimen, Türk bayrağı ve şehitlikten aldığı toprağı 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak üzere pedal çeviriyor.

Çanakkale'den bisikletle hareket eden Murat Tecimen, Türk bayrağı ve şehitlikten aldığı toprağı 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak üzere pedal çeviriyor. Uğradığı illerdeki şehitlikleri de ziyaret eden Tecimen, Kırıkkale etabını geride bırakarak 900 kilometrelik mesafeyi tamamladı.

Şehitler diyarı Çanakkale'den bisikletle yola çıkan Murat Tecimen, 57. Alay Şehitliği'nden aldığı kutsal toprağı ve Vali Ömer Toraman'ın teslim ettiği Türk bayrağını, Samsun'a ulaştırmak için pedal çeviriyor. Tecimen, bisikletiyle 900 kilometrelik mesafeyi geride bırakarak Kırıkkale'ye ulaştı. 19 Mayıs'ta Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teslim edilmek üzere emaneti taşıyan Tecimen, tarihi bilinci canlı tutmak amacıyla yolunun üzerindeki her şehirde, her şehitlikte durarak bu anlamlı yolculuğu sürdürüyor.

"19 Mayıs Milli Mücadele rotasına saygı ve vefa" temasıyla hareket ettiğini söyleyen Teciman, "İl il, şehitlik şehitlik pedal çeviriyorum. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için çevirdiğim her pedal, şanlı tarihimize bir not düşüyor. Arkamdan gelecek nesillere bu anlamlı maneviyat konusunda güzel bir örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

Pedal çevirerek taşıdığı emanetleri Samsun'a ulaştıracağını anlatan Tecimen, "Şehitler diyarı Çanakkale'mizden, 57. Alay Şehitliğinden şehit toprağını aldım. Çanakkale Valimiz Sayın Ömer Toraman'dan ise şanlı Türk bayrağımızı teslim alarak yola çıktım. Ankara'da Atamızın huzuruna çıkarak saygı ve şükranlarımı sundum. İçişleri Bakanlığında Bakan Yardımcımız Sayın Bülent Turan'ı ziyaret ettim. Bugün Ankara'dan çıkarak Kırıkkale etabındayım" diye konuştu.

Tecimen, "Rotam, Merzifon üzerinden 19 Mayıs günü, vatanın doğduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'anavatan kahramanı' olan 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele meşalesini yaktığı Samsun'a ulaşmak. Orada, Çanakkale'den almış olduğum emanetleri, 19 Mayıs töreninde Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı'ya teslim edeceğim inşallah" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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