Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altında olduğunu açıkladı. Yangının yol kenarında elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığı belirtildi. Yangında tarihi bir yapı zarar görmedi ve yaklaşık 700 hektarlık alan etkilendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangının kontrol altında olduğunu belirterek, "Yangın yol kenarında elektrik direğinin patlaması sonucu çıktı. Etkilenen ve zarar gören tarihi bir yapı olmadı. Yangında yaklaşık 700 hektar etkilendi." dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanı Orman Yangını Dünya Tarım Çevre Doğal Afet Yerel Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Roblox ne zaman açılacak? 16 Ağustos Cuma Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir? OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8'de neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Bilal Hancı'nın eski eşi kim? FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? GELİNİM MUTFAKTA 16 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title