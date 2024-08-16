Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangının kontrol altında olduğunu belirterek, "Yangın yol kenarında elektrik direğinin patlaması sonucu çıktı. Etkilenen ve zarar gören tarihi bir yapı olmadı. Yangında yaklaşık 700 hektar etkilendi." dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel