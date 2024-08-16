Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altında olduğunu açıkladı. Yangının yol kenarında elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığı belirtildi. Yangında tarihi bir yapı zarar görmedi ve yaklaşık 700 hektarlık alan etkilendi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangının kontrol altında olduğunu belirterek, "Yangın yol kenarında elektrik direğinin patlaması sonucu çıktı. Etkilenen ve zarar gören tarihi bir yapı olmadı. Yangında yaklaşık 700 hektar etkilendi." dedi. - ÇANAKKALE