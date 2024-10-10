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Çanakkale'deki 120 Milyon Liralık İhale Üçüncü Kez İptal Edildi

Çanakkale'deki 120 Milyon Liralık İhale Üçüncü Kez İptal Edildi
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Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılan 120 milyon lira bedelli ihale, katılımcı olmaması nedeniyle üçüncü kez iptal edildi. İhale için daha önce de iki kez deneme yapılmıştı.

Çanakkale'de 120 milyon lira bedelli ihale, katılımcı bulunamaması nedeniyle üçüncü kez iptal edildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından dün düzenlenen Ayvacık Sivrice Koyu'ndaki taşınmaz için 120 milyon liralık ihale, katılımcı bulunamaması nedeniyle iptal edildi.

Taşınmaz ile ilgili olarak 15 Eylül'de yayımlanan resmi gazetede "İlimiz, Ayvacık İlçesi, Bektaş Köyü, 105 ada, 43 parselde kayıtlı, 14.083,02m yüzölçümlü "Günübirlik Tesis Alanı ve Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis Alanı" vasfındaki taşınmaz" bilgisi yer almıştı. İhalenin muhammen bedeli 120 milyon, geçici teminatı ise 3 milyon 600 bin TL olarak belirtilmişti.

Dün saat 13.30'da Çanakkale İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılmak üzere planlanan ihale, katılım olmaması nedeniyle üçüncü kez iptal edildi.

İhalenin iptaline ilişkin açıklama yapan İl Genel Meclis Üyesi Murat Çağlayan, "Daha önce 2 kez ihaleyle satışa çıkarılan Assos Sivrice Koyundaki taşınmazın ihalesine katılımcı olmaması sebebiyle 3. kez iptal olmuştur" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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