Çanakkale'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Devam Ediyor

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde bastıran kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yenice ilçesini beyaza bürüyen kar, öğrencilerin eğlence kaynağı oldu.

Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale'de fırtına ve sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Yenice ilçesinde öğle saatlerinde havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Yağan karın etkisini arttırması ile Yenice ilçesi yüksekleri beyaza büründü. Kar yağışı etkisini sürdürürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

Kar yağışını fırsat bilen Yenice Taban Köyü İlkokulu öğrencileri ise stres atmak için okul bahçelerinde, kartopu oynayıp gönüllerince eğlendiler. - ÇANAKKALE