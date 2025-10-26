Çanakkale'de Yeni Sıcak Asfalt Yolu Trafiğe Açıldı

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Lapseki ilçesinde sıcak asfalt çalışması biten yol trafiğe açıldı.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kırsalda yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Lapseki ilçesi Hacıgelen ve Balcılar köyleri arasında yer alan 13 kilometrelik grup yolu sıcak asfalt çalışması sona erdi. Çalışmalar sonucunda tamamlanan yol trafiğe açıldı.

Çanakkale Valiliği'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlimize, ilçemize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - ÇANAKKALE