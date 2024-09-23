Çanakkale'de Yazılı Basına Farkındalık Projesi: Gazete Dağıtan Çocuk

Çanakkale'de bir yerel gazete, son dönemlerde sosyal medyanın etkisiyle gündem dışı kalan yazılı basını hareketlendirmek için bir çocuk görevlendirip caddelerde gazete dağıttı. 'Yazıyor yazıyor' seslerinin yükseldiği Çanakkale caddelerinde o anlara tanık olan vatandaşlar geçmişe gitti.

Çanakkale Boğaz Gazetesi, son dönemde sosyal medyanın ön plana çıkmasıyla gündem dışı kalan yazılı basını hareketlendirmek için bir çocuğu görevlendirerek caddelerde ücretsiz gazete dağıttı. 'Sosyal medyayı bırak, yazılı basına bak' sloganıyla 'yazıyor yazıyor' seslerinin yükseldiği Çanakkale'de vatandaşlar gazeteyi alarak geçmişe yolculuk yaptı. Yazılı basını ihtişamlı günlerine geri döndürmek maksadıyla başlattıkları projenin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirten Çanakkale'de Boğaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akıncı, "Yazılı basının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu görünce böyle bir fikri ortaya koyalım dedik. Çünkü Çanakkale'de ve Türkiye'de yazılı basın gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de bin 100 yerel gazete varken şu an 500'lere kadar düştü. Gidişat daha da azalacağını gösteriyor, çünkü maliyetler çok yükseldi. Sosyal medya son dönemde ön plana çıkınca yazılı basın daha gündem dışı kaldı. Bu farkındalığı ortaya koyabilmek adına 'sosyal medyayı bırak, yazılı basına bak' sloganını geliştirdik. Kardeşimizin bir çocuğu vardı. Cumartesi günleri gazetelerimizden birini bu şekilde ortaya koyarak farkındalık oluşturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Ben de gazete dağıtarak başladım"

Kendisinin de işi bu şekilde mutfağından öğrendiğini aktaran Akıncı, "Böyle bir şey Çanakkale'de ilk kez yapıldı. Ben 1986 yılından itibaren gazeteciyim. Çalıştığım süre boyunca hiç görmedik. Bunu arkadaşlarımızla hep düşünüyorduk ama bu işi yapacak sosyal bir çocuk bulamıyorduk, buna kendi çocuklarımız da dahil. Arkadaşımızın çocuğu zaman zaman A4 kağıtlarından gazete yapıp getiriyordu. 'Onu yapan bu işi de yapar' dedik. Ben de bu işe gazete dağıtarak başladım, bugün gazetelerimiz varsa işi mutfağında öğrendiğimiz için yapabildik. Bu sadece Çanakkale için değil Türkiye'ye örnek olsun" dedi. - ÇANAKKALE