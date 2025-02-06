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Çanakkale'de 'Sessiz Sürüş' ile Deprem Şehitleri Anıldı

Çanakkale'de 'Sessiz Sürüş' ile Deprem Şehitleri Anıldı
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Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP), 6 Şubat depremini anmak için 'Sessiz Sürüş' temalı bir bisiklet turu düzenleyerek hayatını kaybedenleri andı.

Çanakkale'de Asrın Felaketi 6 Şubat depremini anmak isteyen Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) gönüllüleri, "Sessiz Sürüş" temalı bisiklet turu düzenledi.

ÇABİP gönüllüleri, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin 2'nci yıldönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, unutulmadıklarını ve unutturulmayacaklarını göstermek için bisiklet turu düzenledi. "Sessiz Sürüş" temalı düzenlenen bisiklet turuna çok sayıda bisiklet sürücüsü katıldı. Tur, Çanakkale'nin Merkez ilçesinde yer alan Bisikletli Yaşam Parkında (BİYAP), saat 03.40'da başladı. Bisikletliler, saatler tam ilk depremin yaşandığı 04.17'yi gösterdiğinde Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü önünde toplandı ve müdürlükte anma töreni gerçekleştirildi.

Anma etkinliği hakkında bilgiler aktaran "Sessiz Sürüş" turunun sorumlusu ve ÇABİP gönüllüsü Doğancan Çetin, yaşanan deprem sırasında aslında olaydan habersiz oldukları belirterek, "Bundan 2 sene önce saat 04.17 sularında biz evlerimizde uyurken Türkiye'nin 11 şehrinde çok büyük bir felaket yaşanmış. O dakikalarda tabii bunlardan daha haberimiz yoktu. Oradaki kardeşlerimiz, dostlarımız, vatandaşlarımız çok büyük zorluklar yaşamış. Onun acısını çok derinden hissediyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız, bilinçlenmek için elimizden geleni yapacağız. Normal şartlarda bu saatler çok soğuk saatler. O zaman kar ve yağmur vardı. Biz ÇABİP ve diğer gönüllü paydaşlarımızla beraber bölgeye de gittik. O zorlukları yerinde gördük. O acıları yerinde paylaşmaya çalıştık. Çanakkale'deki sivil toplum kuruluşlarıyla(STK) beraber kampanyalara katıldık. Bu konuda her zaman halkımızın, vatandaşımızın yanında olacağız. STK'ların bu konudaki gücünün farkındayız. Daha çok bilinçlenip bu şekilde ülkemize katkı sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Yaşanan depremde çok fazla kayıp verdiğimizi ifade eden ÇABİP gönüllüsü ve Çanakkale'de tur rehberliği yapan Çağla Başaran ise, farkındalığın insanlara öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Başaran, anma etkinliklerinin önemine değinerek ülkemizde ve ÇABİP bünyesinde her sene bu törenlerin düzenlendiğine dikkat çekti. Başaran, aynı zamanda depremde İsias Otel'de hayatını kaybeden meslektaşları olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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