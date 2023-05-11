Çanakkale'de Seçim Günü Tedbirleri gözden geçirildi

Çanakkale'de, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesini sağlamak için il genelinde alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği toplantı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesini sağlamak için il genelinde alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği toplantı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran katıldı. Seçim güvenliğiyle ilgili tüm konuların ele alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali İlhami Aktaş, seçimin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. - ÇANAKKALE