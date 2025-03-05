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Çanakkale'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Sıkı Şekilde Devam Ediyor

Çanakkale'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Sıkı Şekilde Devam Ediyor
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Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerini artırdı. Ekipler, unlu mamul ve dondurma üretimi yapan işletmeleri denetleyerek hijyen, üretim alanları ve etiket bilgilerini kontrol etti.

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı dolayısıyla ürün ve risk esaslı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, organize sanayi bölgesinde unlu mamul, pasta ve dondurma üretimi yapan bir işletmeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimde üretim alanları, hijyen kuralları ve genel kontroller yapıldı. Ekipler, üretim yerlerinde ham madde, son ürün ve ambalaj materyallerinin kontrolleri, hijyen ve asgari teknik şartların uygunluğu, kayıt kapsamındaki işletmelerin belgelerinde yer alan faaliyet alanlarına uygun üretim yapılıp yapılmadığının yanı sıra Ramazan paketi ve kolisi adı altında satışa sunulan ürünlerin paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgilerinin uygunluğunu denetledi.

Denetimin ardından açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince ürün ve risk esaslı gerçekleştirilen denetimlere ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatları ile 81 ilde eş zamanlı olarak Ramazan ayı süresince un ve unlu mamuller, ekmek, pastacılık ürünleri ve tatlılar, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere üretim yapan işletmelere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Gıda kontrol görevlilerimizce yaptığımız denetimlerde, üretim yerlerinde ham madde, son ürün ve ambalaj materyallerinin kontrolleri, hijyen ve asgari teknik şartların uygunluğu, kayıt kapsamındaki işletmelerin belgelerinde yer alan faaliyet alanlarına uygun üretim yapılıp yapılmadığı, özellikle Ramazan paketi/kolisi adı altında satışa sunulan ürünlerin paket içeriğinde buluna gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgilerinin uygunluğu denetlenmektedir. 2024 yılında Türkiye genelinde 782 bin 250 işletmede 1 milyon 329 bin 758 adet denetim yapılmıştır. 2024 yılında Çanakkale ilimiz genelinde yaklaşık 9 bin adet gıda işletmesinde 14 bin 346 denetim yapılmış ve 742 adet numune analiz için laboratuvarlara gönderilmiştir. En büyük denetçi tüketicidir diyoruz. Tüketicilerimizden gıda ile ilgili gördükleri olumsuzlukları 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmelerini rica ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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