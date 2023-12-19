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Çanakkale'de Orman Yangınları Sonrası Hayvan Üreticilerine Kesif Yem Desteği

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Çanakkale'de Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören hayvan üreticilerine kesif yem desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, yangından zarar gören üreticilerle bir araya gelerek yem dağıtımını gerçekleştirdi.

Çanakkale'de Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen iki büyük orman yangınında zarar gören küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine kesif yem desteği yapıldı.

Yem dağıtımına İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Müdür Yardımcısı Latif Candan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Kılınç, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H.İbrahim Büyükgaga, teknik personel, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

Yangından zarar gören üreticiler ile bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "2023 yılında ilimiz merkez ilçede meydana gelen iki büyük orman yangını sonucunda 16 köyümüzde 350 üreticimize ait 3.400 dekar ekili ve dikili alan, 49 bin adet balya, 26 büyükbaş, 118 küçükbaş hayvan, hayvan barınakları, kesif yem ve 579 arılı kovanda zarar meydana gelmiştir. Bizlerde Valiliğimizin önderliğinde üreticilerimizin bu yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Üreticilerimize sertifikalı buğday, arpa tohumluğu dağıtımından sonra, bugünde bir firmamız tarafından üreticilerimize gönderilen 200 torba büyükbaş, 100 torba küçükbaş hayvan yeminden oluşan toplan 15 ton hayvan yemini üreticilerimize teslim ediyoruz. Firma Yetkililerimize, üreticilerimiz adına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Allah bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Kılınç Çanakkale Tarım Doğal Afetler Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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