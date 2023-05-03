Çanakkale'de Orman Yangınları le Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti

Çanakkale'de 2023 yılında orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesinde Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri ile Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı. Orman Bölge Müdürü Enver Demirci tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme konuşması ile başlayan toplantıda, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Tuncay Işık tarafından Çanakkale'de çıkan yangınlar, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından 2023 Yılı Çanakkale İli Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısında Çanakkale genelinde olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibariyle yapılması gerekli hususlar değerlendirildi. Ciddi bir orman varlığına sahip olan ilimizdeki olası yangın durumlarında kurumların koordinasyonun önemine dikkat çeken Vali İlhami Aktaş, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum müdürlerine talimatlar verirken vatandaşlarımızın da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi. Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısı görüş ve önerilerin ardından sona erdi. Toplantının ardından, Yangın söndürme helikopteri, yangına yönetim aracı ve su ikmal aracında incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, Yangın söndürme helikopteri, yangına yönetim aracı ve su ikmal aracı hakkında yetkililerden bilgi alarak, personele çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE