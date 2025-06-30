Çanakkale'de Orman Yangınları İçin Tedbirler Artırıldı

Çanakkale'de son dönemde tarım arazileri ve ormanlık alanlarda art arda yaşanan yangınlar üzerine vatandaşlar bilgilendirilerek, denetimler arttırıldı.

Çanakkale'de yaşanan yangınlara karşı önlem almak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürülüğü ekiplerince vatandaşlar bilgilendirilerek, denetimler sağlandı. Jandarma ekiplerince ormanlık alanlarda yaya, motorlu ve dron destekli devriye sistemleri etkin biçimde kullanılarak, önleyici güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Devriyeler vasıtasıyla vatandaşlar sıcaklık artışına bağlı orman yangını riskine karşı uyarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise hasat dönemi boyunca alınması gereken önlemler konusunda üreticilere ve biçerdöver operatörlerine yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ÇANAKKALE