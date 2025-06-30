Çanakkale'de Orman Yangınları İçin Tedbirler Artırıldı

Çanakkale'de Orman Yangınları İçin Tedbirler Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de son dönemlerde artan orman yangınları nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler artırıldı ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Çanakkale'de son dönemde tarım arazileri ve ormanlık alanlarda art arda yaşanan yangınlar üzerine vatandaşlar bilgilendirilerek, denetimler arttırıldı.

Çanakkale'de yaşanan yangınlara karşı önlem almak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürülüğü ekiplerince vatandaşlar bilgilendirilerek, denetimler sağlandı. Jandarma ekiplerince ormanlık alanlarda yaya, motorlu ve dron destekli devriye sistemleri etkin biçimde kullanılarak, önleyici güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Devriyeler vasıtasıyla vatandaşlar sıcaklık artışına bağlı orman yangını riskine karşı uyarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise hasat dönemi boyunca alınması gereken önlemler konusunda üreticilere ve biçerdöver operatörlerine yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

Kabus bitiyor! Keneleri avlamak için binlercesini sahaya sürdüler
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar

Köylüyü isyan ettiren proje! Bastonlarıyla barikatları aştılar
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu: Takımıma gelin

Arda'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu
Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.