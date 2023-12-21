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Çanakkale'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Motosiklet Trafiğe Yasaklandı

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Çanakkale'de bu gece saat 03.00'ten akşam saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle bu önlemi aldı.

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle bu gece saat 03.00'ten akşam saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Çanakkale'de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale'nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 03.00'ten aynı gün saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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