Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.44 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.44 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi. - İSTANBUL