Çanakkale'de KYK Yurt Yemekhanelerine Eş Zamanlı Denetim Yapıldı

Çanakkale'de KYK Yurt Yemekhanelerine Eş Zamanlı Denetim Yapıldı
Çanakkale'de KYK'ya bağlı 8 yurt yemekhalesi, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla eş zamanlı denetlendi. Denetimlerde hijyen, gıda güvenliği ve son tüketim tarihleri incelendi.

Çanakkale'de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 8 yurt yemekhanesi eş zamanlı denetlendi.

Çanakkale'de üniversitenin eğitim döneminin başlaması ile birlikte öğrenci yurtlarında; güvenilir gıda arzının sağlanması, tüketici sağlığının korunması amacıyla KYK'ya bağlı yurt yemekhaneleri dün eş zamanlı denetlendi. Akşam yemeği sunum ve dağıtımı yapılan saat 18.00 ile 20.30 arasında Çanakkale Merkez'de KYK'ya bağlı 8 adet yurt yemekhanesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Görevlileri tarafından eş zamanlı olarak denetlendi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde; hijyen şartları, gıda güvenliği, muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri titizlikle incelendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla denetimleri aralıksız ve hassasiyetle devam edecektir. Kontrol görevlileri tarafından yurt yemekhanelerinde görülen sorunlar için 174 ALO GIDA HATTI'nın 7/24 hizmet verdiği konusunda öğrenciler bilgilendirildi" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
