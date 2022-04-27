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Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu

Çanakkale'de bir köftecinin klima ünitesinin üstünde mahsur kalan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de bir köftecinin klima ünitesinin üstünde mahsur kalan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de Kemalpaşa Mahallesi Yalı Caddesi'nde bulunan bir köfteci dükkanının klima ünitesinde mahsur kalan kedinin seslerini duyan çevredeki esnaf durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sepetli araç yardımıyla kediyi bulunduğu 8 metre yükseklikten alarak kurtardı.

Sepetten indirilen kedi, bir süre etrafına bakındıktan sonra hızla bulunduğu alandan kaçarak gözden kayboldu. Kedinin kurtarılma operasyonu sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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