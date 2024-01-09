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Çanakkale'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

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Çanakkale genelinde yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle, bazı ilçelerdeki okullar tatil edildi.

Çanakkale genelinde yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle, bazı ilçelerdeki okullar tatil edildi.

Çanakkale'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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