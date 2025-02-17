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Çanakkale'de Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polis Memuru için Cenaze Töreni Düzenlendi

Çanakkale'de Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polis Memuru için Cenaze Töreni Düzenlendi
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Samet Bayraktar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni, emniyet mensupları ve aile üyeleriyle gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli iken evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Samet Bayraktar için Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Samet Bayraktar dün akşam saat 21.00 sıralarında istirahatliyken evinde kalp krizi geçirdi. 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ÇOMÜ Hastanesine kaldırılan Samet Bayraktar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde Samet Bayraktar için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, polisin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunularak, dua edildi. Törende bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Bugün burada aramızdan ayrılan Samet Bayraktar kardeşimizi uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Şanla şerefle 16 yıl boyunca bu teşkilata, polis teşkilatına, devletine, milletine, bayrağına, hizmet etmiş kardeşimizin ani ve zamansız aramızdan ayrılışı hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Kardeşimiz mesleğinde oldukça başarılı, özverili, çalışkan ve örnek bir polis memuruydu. Kendisi teşkilatımıza uzun yıllar hizmet etti. 16 yıl boyunca Van'da, Gümüşhane'de, Trabzon'da ve yaklaşık 8 aydır da ilimizde görev yapmaktaydı. Görev yaptığı süre içerisinde gerek ailesinden gerek teşkilatımızdan ne kadar yardımsever ne kadar anlayışlı birey, çevresine karşı da bir o kadar duyarlı insan olduğunu hepimiz biliyoruz ve buna şahitlik ederiz. Değerli kardeşimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Törenin ardından polis memuru Samet Bayraktar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Arsin ilçesine uğurlandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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