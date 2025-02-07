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Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Çanakkale'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2025 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin projeler ve stratejiler değerlendirildi.

Çanakkale'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun 2025 yılı ilk toplantısı, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Çanakkale'deki mevcut projeler, alınan sonuçlar ve geleceğe yönelik stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Ömer Toraman, toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yaparak, tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının bu mücadelede büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Toraman, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, yalnızca bir kurumun değil, toplumun her bireyinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Toplantı, Çanakkale'deki kadına yönelik şiddetle mücadelenin daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan istişarelerle son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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