Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Çanakkale'de gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü, sanat sergisi ile devam etti. Etkinliğe vali ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.Yürüyüşün ardından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Hakime Pala Gürel'e ait resim sergisini gezildi. Eserler hakkında bilgi alan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliklere Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman, Vali Yardımcısı Ömer Şahin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
