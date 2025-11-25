Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.Yürüyüşün ardından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Hakime Pala Gürel'e ait resim sergisini gezildi. Eserler hakkında bilgi alan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliklere Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman, Vali Yardımcısı Ömer Şahin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE