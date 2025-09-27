Çanakkale'de Gübre Denetimleri ile Haksız Rekabet Engelleniyor

Çanakkale'de, Gübre takip sistemi (GTS) ile el yapımı patlayıcılarla mücadele, taklit, tağşiş, sahte ve merdiven altı üretimin engellenerek haksız rekabetin önüne geçilmesi ve çiftçiler ile gübre üreticilerinin korunması için DNA barkod ve bandrollü gübre denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının DNA barkod ve izlenebilirliğinin kontrolü için yıllık denetim programı çerçevesinde; Çanakkale'de 23-25 Eylül tarihleri arasında İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Gübre denetim birimi teknik personelleri ve yüklenici firma görevlileri tarafından; Lapseki 4, Biga'da 7, Ezine'de 9 ve Merkez ilçede 3 ürün olmak üzere toplam 23 adet üründe DNA bandrol denetimi yapıldı.

Gübre takip sistemi (GTS) ile el yapımı patlayıcılarla mücadele, taklit, tağşiş, sahte ve merdiven altı üretimin engellenerek haksız rekabetin önüne geçilmesi ve çiftçiler ile gübre üreticilerinin korunması çerçevesinde üretimden son kullanıcıya kadar tüm tedarik zincirinin izlenebilirliğini ve takibi sağlanıyor. DNA barkod denetimiyle üretim veya dolum aşamasında uygulanan DNA barkodun varlığının tespiti için üründen numune alınarak analiz edilmesi, DNA bandrol denetiminde ise ürün ambalajı üzerinde yer alan gizli/görünmez DNA logolarının UV fenerışığı ile tespiti yapılıyor. Nitratlı gübreler içeriğine işaretleyici DNA barkod (DNA MARKER) uygulanmakta ve gübre ambalajına karekod (DNA Barkod) yapıştırılarak gübre takip sisteminde izlenebilirliği sağlanıyor. - ÇANAKKALE