Çanakkale'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Çanakkale'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi. Çanakkale Valiliği binası önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 81 ilimizde aynı anda düzenlenen bu yürüyüş hazırları aşan Malazgirt Çanakkale'ye, Sakarya'da bugüne uzanan kahramanlık zincirinin bir halkasıdır. Bugün gençlerimizin bizlerle omuz omuza yürümesi bu tarihi bu tarihi asrın yarınlara taşındığının en güçlü işaretidir çünkü gazilik ruhu sadece geçmişi değil geleceğin de pusulasıdır. Gaziler Haftası için Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konuda şunları söylemiştir: 'Milli bağımsızlığımızı vatanı milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizi, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek. Onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir. Gazilere sahip çıkmak ve saygılı olman milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir. Şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değerleridir.'"

Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE