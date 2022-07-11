Çanakkale'de Feribot Kuyruğu - Haberler

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Çanakkale'de Feribot Kuyruğu

ANKA - Yerel
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar, Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluşturdu. İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğunun, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’ne kadar yaklaşık 2 kilometre uzadığı görüldü.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar, Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluşturdu. İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğunun, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre uzadığı görüldü.

Vatandaşların Kurban Bayramı tatilinden dönüşe geçmeye başlamasıyla birlikte Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluştu. İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğu, zaman zaman Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometreyi buldu. GESTAŞ firması görevlileri geçişleri hızlandırmak için seyyar olarak kuyruktaki sürücülere bilet keserken, vatandaşlar feribot geçişi için 135 TL ücret ödedi. Öte yandan vatandaşların 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih ettiği görüldü.

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