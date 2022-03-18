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Çanakkale'de fener alayı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çanakkale'de fener alayı

Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Valiliğinin himayesinde 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 19.00'da başlayan fener alayına yüzlerce kişi katıldı. Demircioğlu Caddesi'nden İnönü Caddesi'ne ilerleyen kalabalık, eski Salı Pazarı yokuşu kavşağından Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'ne yöneldi. Kordon boyunca marşlarla ilerleyen kalabalık, İskele Meydanı'na kadar geldi.

Dev Türk bayrağı açılan yürüyüşte marşlar söylenildi. - BALIKESİR

Çanakkale'de fener alayı

Çanakkale'de fener alayı

Çanakkale'de fener alayı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, 18 mart, Yerel, Haberler

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