Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

Çanakkale'de Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı

Çanakkale'de Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Bölge Müdürlüğü, gazetecilere dezenformasyonla mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi ve dron eğitimini tamamlayan gazetecilere sertifika dağıttı.

Çanakkale'de, İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü tarafından gazetecilere yönelik medya bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Yeni Medya Teknikleri başlığı kapsamında gazetecilere dron eğitimi veren İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü, son olarak medya çalışanlarına "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda öncelikle "yerel medya gazeteciliği ve doğru bilgiye erişim başlıkları" değerlendirilirdi. Toplantıda ayrıca dron eğitimini başarıyla tamamlayan gazetecilere sertifikaları dağıtıldı.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, ülkede ve dünyada ciddi bir sorun haline gelen bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadeleyi, hız kesmeden sürdüreceklerini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
img

Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor
img

Ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.