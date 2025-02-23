Çanakkale'de 'Basın Köprüsü' Etkinliği Gerçekleştirildi

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde "Basın Köprüsü" etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale ve Balıkesir illerinde faaliyet gösteren basın mensupları, İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği "Basın Köprüsü" etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında gazeteciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve tarihi bilinç ile birlik ruhunun pekiştirilmesi amaçlandı.

Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven etkinlik ile ilgili mesajında; basının toplumların ortak sesi ve vicdanı olduğuna değinerek "Bölgedeki basın mensuplarının dayanışmasını artırmayı hedefleyen etkinliğin, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da katkı sağladığını" ifade etti.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanları da gezme imkanı bulan gazeteciler, Çanakkale'nin yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda bir direniş ve birlik sembolü olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının bölge tanıtımına sağladığı katkılara dikkat çekilen etkinlikte, doğru habercilik anlayışının halkın haber alma hakkı için kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Katılımcılar, "Basın Köprüsü" etkinliğinin mesleki dayanışmayı artırdığını ve bölgedeki gazetecilerin bir araya gelerek iş birliği içinde çalışmasını teşvik ettiğini belirtti. Etkinlik, verimli ve keyifli bir atmosferde sona erdi. - BALIKESİR