Çanakkale'de Balıkçı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale'de Balıkçı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Ayvacık ilçesinde düzenlenen toplantıda balıkçılara yasa dışı avlanma ve sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Küçükkuyu Balıkçı Lokali'nde 'Balıkçı Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Alper Alemisoğlu, Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, Küçükkuyu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Evren Sandal ve balıkçılar katıldı.

Düzenlenen toplantıda, Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yasa dışı avlanmayı önlenme, sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri konularında bilgilendirilmeler ve mevcut yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.

Balıkçılar avlanma sırasında karşılaştıkları sorunları yetkililere aktardı. İlgili mevzuat çerçevesinde yetkililerce cevaplandıktan sonra toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE

