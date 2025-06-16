Çanakkale'de Anız Yangınlarına Karşı Önemli Önlemler Alındı

Çanakkale'de Anız Yangınlarına Karşı Önemli Önlemler Alındı
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Çanakkale'de hasat dönemi boyunca anız yangınlarına karşı biçerdöverlerle birlikte su tankları hazırda bulundurulacak. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 24 saat sahada kalarak yangın çıkmaması için mücadele ediyor.

Çanakkale'de muhtemel anız yangınlarına karşı hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları da hazırda bulunuyor.

Çanakkale Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar ve üreticiler iş birliğinde muhtemel anız yangınlarına karşı hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları da hazırda bulunduruluyor.

Çanakkale Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "7 gün 24 saat sahadayız. Tarım Teşkilatı, Orman Teşkilatı, Muhtar ve Üreticilerimizle işbirliği içinde yangın çıkmaması için hasat dönemi boyunca biçerdöverler ile birlikte su tankları bulundurulması için azami gayret gösteriyoruz. Tüm biçerdöver ve balya makinelerinde en az 2 yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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