Çanakkale'de Ahilik Kültür Haftası Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'de Ahilik Kültür Haftası kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ahilik Kültür Haftası çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. Program, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarda, Türk milletinin teşkilatçı vasfına ve Ahilik kültürünün ticaretin yanı sıra ahlaki ve manevi değerleri kuşaktan kuşağa aktardığına vurgu yapıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından yılın Ahisi seçilen Hayriye Tuğba Korkmaz'a kaftanı Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından giydirildi. Ödül töreni ve mehteran gösterisinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program sona erdi. Ardından Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile 8. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği'nden oluşan heyet, Vali Toraman'ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Toraman, yılın Ahisi Hayriye Tuğba Korkmaz, Sevinç Özkaya ve Bülent Sağdıç, yılın kalfası Yağız Solmaz ve yılın çırağı Semih Eser ile bir araya gelerek kendilerini tebrik etti. - ÇANAKKALE