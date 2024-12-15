Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'de 5 Ayaklı Kuzu Doğdu

Çanakkale'de 5 Ayaklı Kuzu Doğdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir besici, 5 ayaklı bir kuzu doğdu. Kuzu sağlıklı bir şekilde gelişiyor ve besiciyi sevindiriyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kuzu beş ayaklı dünyaya geldi.

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır besicilik yapan Hüseyin Yılmaz (26) hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti. Koyunlarından biri dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde kuzunun 5 ayaklı olduğunu fark etti. Çevredeki besicilerin de gelip gördüğü 5 ayaklı kuzu, görenlerine şaşırttı.

Yıllardır büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaptığını ve ilk kez bu tür bir olayın başına geldiğini ifade eden Hüseyin Yılmaz, "Doğduğumdan beridir bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık. Çok şükür ki hiçbir şekilde yürümesinde gezmesinde ve sağlığında hiçbir problem yok. Herşeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla beraber reşit şekilde gelişiyor. Rabbimizin verdiği bir nimet ve takdir artık. Bu kuzumuzu Allah nasip ederse büyüteceğiz ve besleyeceğiz" dedi.

Annesinin yanından ayrılmayan sakız melezi cinsi kuzunun 5 ayaklı olmasından kaynaklanan bir sorunun olmaması da üretici Yılmaz'ı sevindirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Her yerini açıp kamera karşısına geçti
img

Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
img

Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Arda Güler'den 21. yüzyıla damga vuran performans
Tarihe geçti! Arda'dan 21. yüzyıla damga vuran performans

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.