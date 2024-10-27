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Çanakkale'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Çanakkale'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 17.56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 9.02 kilometre derinlikte gerçekleşirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi'nden (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 17.56'da merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 10.27 kilometre uzaklıkta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.02 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Ege Denizi'nde meydana gelen depremle alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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