Çanakkale'de 3 bacaklı oğlak görenleri şaşırtıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir keçinin doğurduğu 3 bacaklı oğlak, bir ayağı olmamasına rağmen yürüyebiliyor ve sağlıklı bir şekilde büyüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 1 ay önce doğan saanen cinsi 3 bacaklı oğlak görenleri şaşırtıyor.

Ayvacık ilçesinin Ümmühan Mahallesi'nde üretici Hüseyin Yılmaz'a ait keçi, 1 ay önce 3 bacaklı oğlak doğurdu. Sol ön bacağı olmayan 3 ayaklı oğlak, bir ayağı eksik olmasına rağmen yürüyebiliyor. Üretici Yılmaz'ın "Çolak" adını verdiği oğlak görenleri ise şaşırtıyor.

İlçede doğduğundan beri bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, "İlk gördüğümüzde biz de şaşırdık. Aşağı yukarı oğlağımız şimdi 1 aylık oldu. Yürümesinde hiçbir sıkıntı yok. Yatıp kalkabiliyor. Yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok. Diğer kardeşleri ve emsalleriyle beraber duruyor. Onlarla beraber yetişiyor. Adını da "çolak" koyduk. Çiftliğimizin çolağı oldu. En güzel şekilde de bakıyoruz. Nasip olursa az daha büyütüp diğer oğlaklarımızla beraber bu oğlağımızı da satacağız" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
