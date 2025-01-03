Çanakkale'de 2004-4 Tertip 2'nci Grup Erlerin Ant İçme Töreni düzenlendi
Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 2004-4 Tertip 2. Grup acemi erler törenle yemin etti.
Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 2004-4 Tertip 2. Grup acemi erler törenle yemin etti.
Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törene Vali Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komanda Bölük Komutanlığının gösterisi izlendi. 2004-4 Tertip 2. Grup acemi erlerin ant içme töreni, Jandarma Marşı eşliğinde yapılan tören geçişinin ardından sona erdi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, vatan hizmetine adım atan acemi erlerin yeminlerini tebrik etti. - ÇANAKKALE