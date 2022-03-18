Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çankırı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.
ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program, 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve STK üyeleri katıldı.
Programda Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi. Gösteriden sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi. - ÇANKIRI