Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Tekrar Açıldı
Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz saat 12.00 itibarıyla yeniden açıldı.
Çanakkale Boğazı sabah saat 08.30 itibarıyla yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yoğun sisin ardından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle beraber saat 12.00 itibarıyla tekrar açıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel