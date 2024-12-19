Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Geçişlere Kapandı

Çanakkale'de gece saat 02.05'te yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesinin ardından Kuzey-Güney yönlü saat 12.45 itibariyle gemi geçişlerine açıldı. Güney-Kuzey yönlü ise saat 15.45'te gemi geçişlerine açılacak.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği gece saat 02.05'ten itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesinin ardından Kuzey-Güney yönlü saat 12.45 itibariyle gemi geçişlerine açıldı. Güney-Kuzey yönlü ise saat 15.45'te gemi geçişlerine açılacak. - ÇANAKKALE