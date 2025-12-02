Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Denizde Aksamalar Yaşanıyor

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor. Etkisini artıran sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 08.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. Etkisini sürdüren sis dron ile de görüntülendi. - ÇANAKKALE