Çanakkale Biga'da Sıcak Asfalt Dökme Çalışmaları Başladı

Çanakkale Biga'da Sıcak Asfalt Dökme Çalışmaları Başladı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı Yatırım Programı çerçevesinde sıcak asfalt dökme çalışmaları başladı. İlk etapta üniversite ve KYK yurtlarının bulunduğu ana arter yollarında çalışmalar yürütülecek.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 2025 yılı Yatırım Programı kapsamında sıcak asfalt dökme çalışmaları Biga ilçesinde başladı. İlk olarak üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtların bulunduğu ve kullandığı aynı zamanda Yeniçiftlik güzergahından Biga ve Çanakkale'ye ulaşımı sağlayan Kayapınar-Ağaköy arası ana arter yolda sıcak asfalt dökme çalışmalarına başladı.

Ardından Camialan, Yolindi ve Sarnıç obaları ile Hacıköy köyünün kullandığı ana arter yollarında döküm çalışmaları gerçekleştirilecek. - ÇANAKKALE

