Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar

Vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Büyükşehir İtfaiyesi, yangın ve kazalarda can kurtarmak için saniyelerle yarışıyor.

Gelecek her ihbarı hazır şekilde bekleyen ve bir canı kurtarmak için saniyelerle yarışan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Türkiye'nin en donanımlı itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler her görev için hazır kıta bekliyor.

Son teknoloji araç, ekipman ve tecrübeli personeliyle Kocaeli İtfaiyesi, bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde, ve öncesinde 2021 yılında Türkiye genelinde yaşanan yangınlarda başarıyla görev yaparak çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Kahramanmaraş merkezli depremde görev yapan ve 82 kişiyi enkaz altından çıkaran Kocaeli İtfaiyesinin başarısı, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyasıyla ödüllendirildi. 7 gün boyunca 3 vardiyayla saat gözetmeksizin görev yapan itfaiye teşkilatları bir can kurtarmak için saniyelerle yarışıyor.

Yangınlar başta olmak üzere birçok olaya müdahale eden itfaiyecilerin görevi sabah içtimasıyla başlıyor. 2 vardiya grubunun katıldığı içtimada itfaiyeci duası okunuyor. Görevi devreden vardiya istirahate çekilirken, göreve gelen 2. vardiya araç kontrolü ve cihaz bakımını yapıyor. İtfaiye araçları içerisinde yer alan tüm cihazlar ve yangın söndürme ekipmanları itfaiye personeli tarafından test ediliyor. Ardından araç bakımları gerçekleştiriliyor.

Sırtlarındaki 60-68 kilo yükle birlikte korkusuzca yangınlarla mücadele eden, gerektiğinde alevlerin içine dalan itfaiyeciler, ekipman ve araç bakımının ardından sabah sporuna geçiyor. Sabah sporunu yapan itfaiyeciler daha sonra yangınla mücadele başta olmak üzere oluşabilecek olaylara karşı bilgi, teknik ve tecrübelerini geliştirmek için eğitimlere katılıyor.

İtfaiyenin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları genelinde bir sanayi kenti. Yaklaşık on dört tane organize sanayi bölgesini içerisinde barındırıyor. 36 tane limanımız var. Bunun için Kocaeli, itfaiyecilik açısından çok önemli bir şehir. İtfaiyemizin teşkilat yapısı daire başkanımıza bağlı üç tane müdürlükle sürdürülüyor. Müdahale şube müdürlüğü, eğitim şube müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü. Aynı zamanda sivil savunma uzmanlığımız da mevcut" dedi.

"18 müfreze, 571 personel"

Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı 18 müfreze ve gruplar olduğunu aktaran İslamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar ilçelerimize dağılmış bir şekilde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışıyor. Yaklaşık 80 müdahale aracımızla birlikte 571 personelimizle beraber Kocaeli kentimizin acil durumları, yangın güvenliğini yönetmeye çalışıyoruz. Sivil Savunma Uzmanlığımızla beraber de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde çerçevesin de bütün büyükşehir ölçeğindeki acil durumlarla ilgili bütün yapılması gereken işlemleri yapıyoruz. 36 tane limanın olmuş olduğu bir kent, dünyadan Türkiye'ye gelen malların Anadolu'ya açıldığı yer şehrimizdir. Tehlikeli mallar başta olmak üzere her türlü madde buradan geçiyor. Sanayi kenti olduğu için yangın riski çok büyük. Kocaeli İtfaiyesi olarak yıllık yaklaşık 9 bin 960 tane olaya müdahale ediyoruz. Bunların içerisinde 3 bin 692 tanesini yangınlar oluşturuyor. Eldeki verilere baktığımızda ekiplerimiz günlük on tane yangına çıkıyor. Diğer olaylarla birlikte günlük toplamda yirmi yedi tane olaya müdahale etmiş oluyoruz. Bize ulaşan her ihbarla istasyon çıkışının ardından şehirdeki olaya müdahale süremiz 3 ila 5 dakika arasında, kırsalda ise 14 ila 30 dakika arasında olaya müdahale ediyoruz" - KOCAELİ